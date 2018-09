El manresà Marc Garcia és l'MVP de la pretemporada de l'ACB

El jove jugador del planter manresà Marc Garcia ha estat un dels grans protagonistes de la pretemporada dels equips ACB. Ara a les files del Montakit Fuenlabrada, Garcia ha anotat una mitjana de 18 punts per partit que l´han distingit com l´MVP d´aquesta preparació. Una pretemporada que ha deixat altres dades. El Reial Madrid ha estat el millor equip dels d´ACB amb cinc partits guanyats. L´Iberostar Tenerife també ha acabat la preparació invicte, però ha guanyat 4 partits. La màxima anotació aconseguida en un partit de pretemporada ha estat de 27 punts, per Shawn Dawson del Joventut, i Tornike Shengelia del Baskonia ha estat el més ben valorat amb 25 crèdits.