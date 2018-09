Umtiti es lesiona i no podrà jugar davant l'Athletic Club al Camp Nou

La baixa per lesió del defensa Samuel Umtiti i per decisió tècnica del davanter Malcom d'Oliveira són les dues novetats de la convocatòria que l'entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha donat aquest divendres per jugar demà contra l'Athletic Club al Camp Nou.

El central Clément Lenglet, que torna a la llista després de complir un partit de sanció per la seva expulsió contra el Girona, reemplaça Umtiti, que aquest divendres no s'ha entrenat per unes molèsties al genoll esquerre. I el migcampista Rafinha Alcántara torna a la llista per ocupar la plaça de Malcom.

Segueixen fora de la convocatòria els centrecampistes Denis Suárez, Sergi Samper i Carles Aleñá.

Els 18 convocats de Valverde per rebre l'Athletic són: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Coutinho, Arthur, Luis Suárez, Messi, Dembélé, Rafinha, Lenglet, Jordi Alba, Munir, Sergi Roberto, Arturo Vidal i Vermaelen.