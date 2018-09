El CAM rebrà 14.400 euros de l'Ajuntament per a la promoció de l'atletisme

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el president del Club Atlètic Manresa, Josep Maria Gil Albero, van signar ahir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Manresa i l'entitat esportiva adreçat a promoure la pràctica de l'atletisme a la ciutat. A l'acte de signatura també hi va assistir el regidor d'esports, Jordi Serracanta. Segons l'acord, l'Ajuntament atorga al CAM un subvenció de 14.400 euros per contribuir a la promoció de l'atletisme en els centres educatius en hores lectives i no lectives, per dinamitzar l'estadi del Congost per mitjà de l'organització de trobades i competicions escolars amistoses, així com per a la promoció extraordinària de l'esport femení, des de la base fins al màxim nivell.

El CAM es compromet a continuar el programa «Atletisme a l'escola», organitzar competicions i trobades amistoses entre els centres educatius a l'estadi del Congost i col·laborar en les diferents fases dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya en la modalitat de pista i cros escolar, a participar i organitzar els equips del club en esdeveniments de gran impacte a escala de país, a participar en programes d'esport inclusiu, a més de col·laborar en els projectes d'integració social i captació d'esportistes joves amb risc d'exclusió social de l'Ajuntament.