«L'afició veurà un equip ambiciós i lluitador»

En la seva segona temporada a l´equip, Álvaro Muñoz és un líder dins i fora de la pista. El jugador d´Àvila va ser una peça fonamental en la consecució de l´ascens a l´ACB. Ara, Muñoz estrena capitania amb el Baxi en la seva segona etapa a la Lliga Endesa després de viure una temporada a Fuenlabrada. L´ala de l´equip manresà s´ha perdut quasi tota la pretemporada per un esquinç al turmell esquerre, però estarà disponible per al partit del debut, demà contra el Movistar Estudiantes.

Com es troba físicament el dia abans de començar la lliga?

La veritat és que estic quasi del tot recuperat. Havien de ser sis setmanes, però he evolucionat ràpidament. M´estic entrenant amb normalitat i, si tot va bé, podria disputar minuts a Madrid, però això dependrà de l´entrenador.

Segona etapa a l´ACB i, aquesta vegada, com a capità del Baxi Manresa. Què suposa per a vostè capitanejar aquest equip?

Sí, la veritat és que estic molt content per tornar a la lliga i per la responsabilitat que m´ha donat l´entrenador i el club.

La meva feina serà intentar que els meus companys estiguin en la dinàmica de lluita i entrega que sempre ha caracteritzat el Manresa, especialment amb els nous fitxatges.

El tècnic Joan Peñarroya, què espera de vostè?

Hem estat parlant constantment, però més que de rendiment individual sempre ho hem fet des del punt de vista col·lectiu. Al final, si cada jugador està al cent per cent, això ajudarà en els objectius de l´equip. I bé, jo aportaré el que intento sempre, intensitat en defensa, tir de tres punts, lluita i una mica que l´equip estigui junt.

La sensació que té l´afició és d´il·lusió amb aquest nou projecte. La comparteix el vestidor?

Sí, jo crec que és una sensació que tenim nosaltres també. Els fitxatges han estat il·lusionadors, tenim moltes ganes que comenci la lliga. Sí que és veritat que la pretemporada no ha estat com voldríem, no hem pogut fer un entrenament amb tota la plantilla. Jo crec que quan puguem treballar tots junts i evolucionem, llavors sabrem on serem i fins on podem arribar.

Quina valoració en fa, de la pretemporada. Més enllà de les lesions, són tres derrotes i dues victòries. Com ha vist l´equip?

Com et dic, no és la pretemporada que ens hauria agradat. No hem pogut ser-hi tots i hem tingut casos de jugadors que han arribat més tard, com Cady Lalanne. Realment quan arriba l´hora de la veritat és demà i allà veurem on som.

En quin punt físic arriba l´equip al primer partit de lliga?

Competir, competirem segur. És cert que no arribem al nostre cent per cent, encara estem encaixant totes les peces. Ara bé, jo crec que si fem el nostre joc, el que hem estat treballant, tindrem possibilitats.

Parlant del rival, l´Estudiantes ha jugat dos partits entre setmana. Això és bo per a vosaltres, tenint en compte que poden estar més desgastats?

Això mai saps si és bo o dolent. Per una banda, arriben més cansats, però de l´altra tenen més ritme de competició. En teoria estan més cansats, però és relatiu.

Com s´estan adaptant els fitxatges?

Molt bé, són grans jugadors. Ryan Toolson és molt bon jugador, Justin Doellman també està donant classes de bàsquet als entrenaments i els altres tenen molta qualitat. Jo crec que quan Cady s´adapti al bàsquet d´aquí ens aportarà molt. M´agrada la plantilla i crec que encaixem tots molt bé.

D´entrada, l´objectiu és clar, la permanència. Veu l´equip capaç d´anar un pas més enllà?

Avui dia és molt difícil de dir. Per ambició jo diria que sí, però aquesta lliga és molt dura i llarga, i ens hem de centrar partit a partit. Per plantilla i ambició jo crec que sí, però ja t´ho dic, dependrà del que treballem.

Els vostres rivals més directes s´han reforçat molt. En aquest sentit, la lliga és realment competitiva.

Jo crec que aquest any la lliga és molt dura. A priori, l´any passat potser hi havia tres o quatre plantilles més fluixes, però crec que ara hi ha cinc equips molt bons i entre la resta hi ha poca diferència. Crec que hi ha un punt d´imprevisibilitat que fa que sigui difícil fer pronòstics.

Amb l´Andorra, Joan Peñarroya apostava per un bàsquet alegre i amb ritme. Creu que aquesta plantilla pot adaptar-se bé a l´estil del tècnic?

Cada entrenador té una manera de jugar. Ell ens va transmetre des del principi la idea de jugar amb ritme, però també el que ens falta ara és complementar-nos bé defensivament. La comunicació amb el tècnic està sent molt bona i crec que, en aquest sentit, l´equip agafarà ràpidament les seves idees.

El club espera arribar als 3.000 socis. Si l´any passat l´afició ja es va implicar en l´equip, especialment en el tram final, aquest any sembla que s´hi implicarà més. Què suposa això per a la plantilla?

Realment ho és tot. Els partits de casa seran molt importants aquesta temporada i tota l´ajuda que ens puguin oferir serà important. No sé si es pot estar més implicat perquè la temporada passada van donar una lliçó de suport a l´equip. Només amb una ració d´aquell suport crec que ens ajudarà molt.

Què diria a l´aficionat que encara dubta de si fer-se soci o no?

Per entrega i lluita no quedarem Jo crec que la gent, quan ve al Congost, a banda de veure´ns guanyar, també vol que ho donem tot a la pista. Crec que això els podem garantir que serà així. Després, que guanyem o perdem depèn d´altres factors i ja no és tant a les nostres mans.