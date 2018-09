L'Igualada Rigat té derbi intercomarcal a Sant Sadurní davant el Noia

L'Igualada Rigat s'enfronta avui al CE Noia, a l'Ateneu Olímpic de Sant Sadurní (19. 30 h). El derbi intercomarcal és tot un clàssic de l'OK Lliga i els arlequinats hi arriben després d'una gran estrena a la competició.

El conjunt de Ferran López té el repte d'enfrontar-se a les estadístiques. En els últims deu anys només ha guanyat dues vegades i n'ha empatat dues com a visitant a l'Ateneu. Tot i això, l'últim enfrontament contra els cavistes a pista neutral va ser als quarts de final de la Copa del Rei passada, en què l'Igualada es va imposar per 3 a 0. El tècnic de l'Igualada torna a l'Ateneu per enfrontar-se al seu exequip i ho fa amb el mateix club que la jornada passada. La convocatòria la formen tots els integrants del primer equip i la completa el jove Martí Busquets.