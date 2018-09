El Manresa FS se situa líder en golejar un CN Sabadell desbordat al Pujolet

El duel més atractiu que deparava la tercera jornada de competició enfrontava els dos primers classificats. El duel entre el Manresa FS i el CN Sabadell (imbatuts amb dues victòries), no ha decebut els aficionats que es van aplegar al pavelló del Pujolet. Sobretot pel joc del Manresa FS, que ha superat i golejat un CN Sabadell que perdia per 6 a 0 tres minuts després del temps de descans. S'han vist bons gols i bones aturades.

El partit ha començat amb un ritme molt alt. Els de Paco Cachinero buscaven bones combinacions malgrat la pressió alta dels vallesans. Tres gols en el primer temps han deixat la victòria molt encarada a un Manresa FS que ha sentenciat a l´inici de la represa amb tres gols més i l´esmentat parcial de 6 a 0.

A partir d´aleshores, el ritme ha baixat però el CN Sabadell, força impotent, ha endurit l´enfrontament i es s'ha arribat a un darrer tram molt crispat i, fins i tot, amb l´expulsió del jugador visitant Castro. Els darrers gols manresans van arribar en aprofitar les accions de porter jugador dels visitants o amb contracops molt clars. En els darrers minuts, i amb el Manresa FS amb menys intensitat defensiva, el CN Sabadell ho ha aprofitat per maquillar el marcador. Amb aquests tres punts, el Manresa FS se situa capdavanter pel goal-average general, empatat a nou punts amb el Mataró. El proper cap de setmana, el Manresa torna a tenir una enfrontament complicat, a la pista de l´altra formació de Sabadell, l´Escola Pia, tot i que no ha tingut un bon inici, amb un triomf i dues derrotes.