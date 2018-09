El Manresa no vol afluixar al camp d'un Vilanova incert

El Vilanova, un clàssic de Primera Catalana, i fins i tot en molts moments de Tercera Divisió, serà demà el rival d'un Manresa que no vol deixar escapar l'equip capdavanter, el Mollerussa. Els manresans, que són segons a dos punts dels lleidatans, tindran una baixa significativa pel desplaçament a Vilanova (17 h). Es tracta del davanter Manel Sala, que, per lesió, es podria perdre's dos partits. Diumenge passat, davant el Viladecans, l'osonenc va haver de demanar el canvi per un petit trencament muscular.

Al respecte, el tècnic Piti Belmonte comenta que «sempre es troben a faltar els jugadors lesionats, i més si són dels més importants de l'equip. De totes formes confiem i molt en qui surti al seu lloc, encara que sigui d'un perfil diferent». El Manresa tampoc tindrà disponibles Mouha i Biel Rodríguez per jugar davant un Vilanova «que, malgrat no ser d'entrada un aspirant a lluitar pel títol, si que té un grup de joves jugadors que fan un futbol atractiu i atrevit. Intuïm que no serà un camp fàcil. Tenen quatre punts, és cert, però amb un partit pendent amb l'Andorra. Han tingut tot tiupus de resultats».

En aquest mateix grup de Primera Catalana, l'Igualada juga avui a Les Comes davant el Balaguer (18 h). Els anoiencs, que dissabte passat van sumar el primer triomf, de forma folgada a Cambrils (0-4), intentaran aconseguir els tres punts davant els balaguerins per enllaçar amb la part més alta de la classificació.