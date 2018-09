Un Nàstic amb més confiança visita un Cornellà necessitat

Amb les baixes per lesió de Jordi Garcia i Marcos Garrido, el Gimnàstic de Manresa juvenil es desplaça avui al camp d'un Cornellà (18 h) que no ha començat de la millor manera (té un punt de dotze possibles). Els manresans, al contrari, es troben en una línia ascendent. El tècnic Ferran Costa ha comentat que «afrontem el partit amb ganes i il·lusió de sumar la segona victòria. Sabem que anem a un camp difícil i, malgrat que no ha sumat, el Cornellà ha competit amb equips importants»