El Torneig Vila de Sallent va aplegar més de 200 esportistes

El pavelló Agustín Rueda va acollir 15 equips i més de 200 esportistes en la dotzena edició del Torneig Vila de Sallent. L'organització anava a càrrec de l'AE Sallent, amb la col·laboració de l'Ajuntament. En categoria premini masculí, es va imposar el Catalana Occident Manresa vermell, que es va vèncer el Paidos-Asfe per 49 a 22; en preinfantil femení, el vencedor va ser el Paidos Sallent, en superar el CB Berga per 65 a 15; en infantil femení, el guanyador va ser el Paidos Sallent, davant del CB Santpedor (36-14); i en cadet masculí, victòria per al Catalana Occident Manresa vermell, que va superar l'Asfe Sallent per 70 a 20. El premi al fair play va ser per al premini de l'AE Sallent.