La trentena Selènika descobreix Calaf

Fidel al compromís amb la promoció i difusió de la pràctica del ciclisme de muntanya, demà, la trentena edició de la Marxa Selènika de Navarcles convidarà a resseguir recòndits espais naturals de quinze municipis bagencs i anoiencs, amb sortida i arribada a Navarcles, el seu epicentre des de fa 25 anys.

Els organitzadors de la clàssica prova mantenen la capacitat d'imaginar nous traçats i d'oferir-los als esportistes habituals o esporàdics d'aquesta pedalada no competitiva de resistència en BTT. Enguany, per commemorar-ne el trentè aniversari, els activistes de la Penya Ciclista de Navarcles han dissenyat un recorregut inèdit que conduirà els més de mil inscrits al circuit de quasi 118 km fins a atractius paisatges del terme municipal de Calaf, a l'Anoia. És la primera vegada que la Selènika penetra tan profundament a l'àrea geogràfica de l'Alta Segarra.



L'hora del tercer Memorial Patoi

Aquest any, a més, la comissió organitzadora de l'emblemàtica pedalada ha preparat, tal com es va decidir fer cada cinc anys, un circuit d'orografia i llargada menys exigents, l'anomenat Memorial Patoi, de 73 km, la cursa amb què es vol homenatjar el desaparegut cuiner Lluís Morell, aficionat al ciclisme i històric xef del dinar posterior a la prova. El memorial complirà la tercera edició.

El període d'inscripcions de la Marxa Selènika es va tancar el divendres 17 d'agost. En només 23 dies es van esgotar les places disponibles. El circuit de 118 km ha registrat 1.009 inscripcions, mentre 364 esportistes han optat pel traçat del III Memorial Patoi. Per tant, si no es registren baixes el dia de la cursa, 1.373 ciclistes protagonitzaran, en aquesta ocasió, l'emblemàtica pedalada. Tal com es fa quinquennalment, els participants rebran un mallot commemoratiu d'acurat disseny. A més, dos de cada tres inscrits han optat per afegir 15 euros als 35 de la inscripció bàsica i per adquirir de forma conjunta un culot, uns pantalons de ciclista dotats de la pertinent protecció.

Els esportistes més inquiets o previsors poden dirigir-se aquesta mateixa tarda a les instal·lacions de la navarclina escola Catalunya, entre les cinc i les vuit, per recollir el mallot, el culot, si s'escau, i el dorsal personalitzat amb el preceptiu xip. Demà, de set a vuit, ho podran fer tots els inscrits que no ho hagin pogut fer avui. La sortida neutralitzada de la prova de 118 km s'efectuarà, puntualment, a les vuit del matí, al passeig de les Fonts. Això sí, abans tothom s'haurà pogut desvetllar i vitalitzar prenent un cafè i degustant una pasta. La sortida efectiva tindrà lloc en passar per davant del Restaurant Patoi. Aproximadament un quart d'hora després, cap a un quart de nou, comencaran a pedalar els participants del III Memorial Patoi.



Fins al castell de Boixadors

El recorregut de les proves de 73 i 118 km és el mateix fins arribar a la llera de la riera de Rajadell. Després de la sordida, a Navarcles, al peu del riu Llobregat, la traça conduirà els ciclistes per camins de secà típics del Pla de Bages, travessant Sant Fuitós, Santpedor i Sant Joan de Vilatorrada fins a Fonollosa, per resseguir aleshores la riera del mateix nom. Tot seguit, el circuit començarà a guanyar alçada fins al pla de Fals, on podran contemplar la torre Segimona abans de baixar fins a la glera de la riera de Rajadell. En aquest punt, el circuit es bifurcarà. Mentre els inscrits al Memorial Patoi hauran d'iniciar el retorn cap a Navarcles, el miler de participants a la prova de 118 km s'hauran de dirigir cap al nucli històric de Rajadell i enfilar per la zona boscosa de Can Massana fins al Cogulló de can Torra, sense arribar al cim.

Tot seguit, els agosarats ciclistes baixaran per la Grevalosa i s'endinsaran a l'Alta Segarra pels Prats de Rei. Transitaran pel camí de la Fortesa i passaran a tocar del castell de Boixadors, a Sant Pere Sallavinera, abans d'afrontar la pujada més dura de la prova, fins al cim del coll de la Font Puda. L'itinerari acumula un desnivell positiu de 2.800 metres. Els ciclistes iniciaran la tornada cap a Navarcles per camins rurals i els corriols de la Molsosa, Rajadell, Camps i Callús, passant a tocar del cim de Collbaix. El tram final del circuit llarg ressegueix els boscos i paratges rurals de Castellnou de Bages, últim gran atractiu paisatgístic abans d'enfilar cap a Navarcles.

Des de dimarts, els inscrits s'han pogut descarregar el track de les proves des de dos llocs web i carregar-los al GPS. Aquells que no ho hagin fet, diumenge es podran baixar una aplicació per guiar-se a través del telèfon mòbil. L'organització també ha preparat una aplicació ideada pels familiars dels ciclistes i ha situat quatre punts d'avituallament: a Rajadell, a Calaf, a Camps i a Callús. Enguany, a més de les menges habituals dels darrers anys, inclòs un petit entrepà d'embotit, els participants hi trobaran dues novetats: xocolata i préssec en almívar.

Assolit el repte personal, cada esportista rebrà el tradicional diploma personalitzat amb la seva fotografia impresa i el seu historial. Per refer-se, els ciclistes gaudiran de servei de fisioteràpia, dutxa i vestidors, i d'un espai habilitat per netejar la bicicleta. La jornada es tancarà amb un dinar a la pista coberta de l'escola Catalunya, elaborat per Càtering Punt d'Alimentació SL. Per obrir boca, meló i pernil, fideuà com a plat principal i gelat per tancar l'àpat.

L'empresa del sector de l'alimentació SPAR és, una vegada més, el principal patrocinador de la Marxa Selènika, que també rep el suport de Deporvillage, del grup automobilístic MAAS (Barberà del Vallès), de Bastos Medical (Sant Fruitós), de Llibreria Sobrerroca SL i de Cerveses Guineu.