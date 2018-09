Jessed Hernández ha estat el vencedor de l'Ultra Pirineu en el seu desè aniversari

El guanyador de la primera edició de l´Ultra Pirineu, el català Jessed Hernández, va repetir en la desena edició. Ekaterina Mityaeva va liderar la cursa femenina, en una classificació en la qual la gironellenca Judit Franch va entrar en una meritòria quarta plaça, després de recórrer els 110 km de la cursa que dona nom a la prova (17 h 00´ 09´´). Alba Xandri va ser onzena amb 1h 35´ 11´´.

La Ultra Pirineu, que contempla fins a quatre curses de diferents distàncies, ha aplegat més de 3.000 corredors en el seu desè aniversari (va agafar el relleu de la Cavalls del Vent).

La cursa va començar amb un mar de frontals que sortien de la plaça Porxada de Bagà, dissabte a les 6 del matí, amb un sol brillant al cel que ha acompanyat els 1.000 corredors que van acceptar el repte d´enfrontar-se a l´Ultra Pirineu, amb els seus 110 km de recorregut i 6.800 m de desnivell positiu pel parc natural del Cadí-Moixeró.

12 hores, 25 minuts i 36 segons després de la sortida i nou anys després, Jessed Hernández tancava el cercle i tornava a guanyar l´Ultra Pirineu amb un temps de 12 h 35´ 36´´. El corredor català va protagonitzar una bonica i lluitada cursa ocupant gairebé sempre els primers llocs, juntament amb Zaid Ait Malek (12 h 40´ 26), que va creuar en segona posició, igual que el 2015. El corredor marroquí va mantenir el lideratge en la majoria de la cursa, fins que, a falta de 14 km per arribar a meta, va començar a molestar-li el genoll. Jordi Gamito (13 h 01´ 23´´) va ser l´encarregat de tancar el podi.

Entre les noies, Ekaterina Mityaeva, tercera l´any passat, va ser la gran protagonista en imposar-se amb 15 h 12´ 24´´, seguida de Magdalena Laczak (15 h 56´ 52´´) i Roser Español (16 h 31´ 55´´).

És impossible superar el rècord imposat per Kilian Jornet l´any passat, però sí tornar a pujar al graó més alt del podi. Pablo Villa va guanyar l´Ultra Pirineu el 2017 i aquest any ha repetit posició però a la Marató Pirineu (45 km de recorregut i 2.400 m de desnivell positiu), en arribar a Bellver amb un temps de 3h 54´ 36´´. Darrere seu va creuar la meta el basc Aritz Egea (3 h 54´ 37´´). Miguel Caballero (4 h 01´ 37´´) va ser el tercer.

Ingrid Ruiz, de Cambrils, que ja coneixia la cursa i l'any passat va quedar en l´onzè lloc, enguany s´ha endut la victòria de la Marató, amb 5h 09´ 10´´. Darrere seu, amb quatre minuts de diferència, va arribar la francesa Laurence Santance. Fins a 1.000 corredors van prendre la sortida de la Marató, en un dia amb molt bones condicions meteorològiques.

La nova cursa, la Mitja Pirineu, prometia ser molt ràpida, i així va ser, fins i tot més del que s´esperava. 20 km de recorregut i 630 m de desnivell positiu que van passar volant. Ho confirmava Eli Gordón, que tenia tots els números per emportar-se la victòria femenina i ho va aconseguir amb 1h 30´ 51´´. Antonio Martínez, dels millors del món en curses d´orientació i ja fent-se un nom en el món del trail running, va vèncer entre els nois amb 1h 18´ 37´´. La segona i tercera posició femenines van ser de Bel Calero (1 h 36´ 46´´) i Mireia Pons (1h 36´ 58´´), i les masculines, d´Eduard Hernández (1 h 19´ 54´´) i Nicolás Molina (1h 20´ 53´´).

La berguedana Clàudia Sabata va ser una de les protagonistes de la Nit Pirineu, la cursa vertical de 5 km de l´Ultra Pirineu. Va classificar-se en segona posició amb un temps de 48´ 45´´, darrere de Gisela Carrión (44´ 37´´) i davant de Claire Green (49´ 20´´). En l´apartat masculí, es va imposar Sergi Brau amb 38´ 42´´.