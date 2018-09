Kraker i Bahí lideren el Cadí en l'última prova amistosa a Mollerussa

Mehryn Kraker i Georgina Bahí van liderar el conjunt urgellenc en el triomf davant el Mann Filter Saragossa, en un matx disputat a Mollerussa. Les noies de la Seu van fer un partit molt seriós en intensitat i defensa, i la igualtat que hi va haver durant tot l'enfrontament va fer que les de Bernat Canut s'haguessin d'aplicar al màxim durant durant els quaranta minuts. Les urgellenques van anar molts minuts per davant. Els triples de Kraker, Yurena Díaz i Ariadna Pujol van fer manar el Cadí –que tenia la baixa de Shereesha Richards, que haurà de fer treball específic fora del grup un parell de setmanes– durant la primera meitat, amb una màxima distància de sis punts (31-25 min 15). Laia Flores i Paulina Hersler van ser les encarregades d'equilibrar el marcador per part de les aragoneses abans del descans.

I, després, Brittany Brown s'encarregaria de fer avançar el Mann Filter, en un tercer quart en què va brillar Bahí pera les urgellenques. El darrer període seria el de més contrastos. Amb un joc força coral, l'equip que entrena Fabián Téllez va obtenir vuit punts de marge (61-69) gràcies a un parcial de 0-11. Però el Cadí va respondre amb un 10 a 0, amb triples inclosos de Kraker i Hamper.