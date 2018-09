Land Rover celebra el 70è aniversari pujant al punt més alt de Les Comes

Els Land Rover van mostrar a Les Comes la seva capacitat per superar qualsevol repte o obstacle

Prop de cinc-cents vehicles i més de dos mil espectadors han visitat la finca de les Comes durant les dues primeres jornades de la dotzena Land Rover Party, la festa per excel·lència dels amants del 4x4 i de la marca anglesa. En aquest entorn tant especial, els usuaris de vehicles Land Rover han posat a prova les capacitats off-road dels seus cotxes en les diferents pistes amb nivells de dificultats que ofereix la zona. Per primera vegada, en aquest esdeveniment s'ha pugut descobrir el nou Range Rover Sport PHEV, un dels nou models híbrids de Land Rover que són capaços de fer més de 50 quilòmetres en mode 100% elèctric. Una novetat que s'ha pugut dur a terme a la zona de demostració i a la zona de concessionaris, on també s'ha pugut conèixer més vehicles de la gamma.



Caravana al cim Puig-de-sants

En la jornada d'ahir, la principal atracció va ser la caravana commemorativa per celebrar el 70è aniversari de Land Rover. Centenars de vehicles d'aquesta marca van organitzar una caravana sense precedents, amb sortida a la finca de Les Comes i final al punt més alt de la finca, al Puig-de-sants, a 612 metres d'altura.

Avui es durà a terme l'última jornada d'aquesta tradicional festa. Tots els assistents, amb vehicle Land Rover o amb qualsevol tipus de cotxe, podran gaudir d'un gran nombre d'activitats familiars que inclouran cursos de conducció 4x4, tallers, exhibicions, exposicions dedicades als 70 anys de la marca, una zona d'aventura, una fira comercial, activitats infantils i molt més.

Entre les activitats per a tots els públics, hi haurà un show cooking de sushi amb el cinquè millor cuiner del món en aquesta especialitat, cursos de supervivència, tallers de Thermomix i tallers de maquillatge per a grans i petits. Les Comes també ofereix una àmplia zona de restauració i tot tipus de serveis i comoditats. Aquest matí, a les nou, a la mateixa finca de Les Comes, s'obriran les inscripcions per gaudir de la darrera jornada de la festa.