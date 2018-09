L'Estudiantes vol curar les ferides a Europa contra els manresans

El Movistar Estudiantes és un dels equips de la lliga que menys s'ha mogut aquest estiu en matèria d'incorporacions. Amb la novetat a la banqueta de Josep Maria Berrocal, el conjunt col·legial manté el gruix de jugadors de la temporada passada i amb fitxatges interessants, com el de l'escorta porto-riqueny Gian Clavell, o el retorn de l'ala pivot Nik Caner-Medley.

Avui dia, els madrilenys són l'equip més rodat de la lliga, pel fet d'haver disputat les eliminatòries de classificació per a la Lliga de Campions, la tercera competició europea. Una setmana amb final tràgic, després de quedar eliminat dijous contra el Polski Cukier Torun polonès (69-84). Una eliminació inesperada que va fer molt mal al conjunt de Berrocal. «L'eliminació va ser molt dura, però no tenim temps per lamentar-nos. Diumenge tenim un partit molt important contra el Baxi Manresa», declarava el de Barcelona.

A part d'estar més rodat, la plantilla col·legial és molt semblant a la de la temporada passada. Omar Cook i Ludde Hakanson seguiran tenint el control del timó de l'equip, i la parcel·la ofensiva estarà liderada per Clavell i Caner-Medley. Els dos fitxatges d'aquesta temporada han estat els millors durant la pretemporada i també en el Circuit Movistar.