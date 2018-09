L'Igualada Rigat competeix amb el Noia Freixenet però acaba cedint

L'Igualada Rigat no va poder donar continuitat a la golejada de la setmana passada davant del Vic i va caure per 6-4 a la complicada pista del Noia Freixenet.

Els jugadors de Ferran López, tot i anar perdent per 6-3 en el tram final, van estar dins del partit en tot moment i no van perdre la cara al joc. Els igualadins tan sols van encaixar dos gols en estàtic, fet que demostra que van estar ben estrucuturats i que van treballar bé el partit. En els primers compassos, els jugadors anoiencs van estar més encertats i, ja al minut 6, guanyaven per 2-0 gràcies als gols de B. Fernández i Llorca. El conjunt entrenat per Ferran López va reaccionar molt bé abans del descans i va ser capaç d'igualar de nou el marcador gràcies als gols de Sergi Pla i Uri Vives. El Noia va posar-se per davant en el marcador just abans d'arribar al descans amb un gol obra de Costa. A la segona meitat, els igualadins van reaccionar ràpid i de nou Sergi Pla empatava el marcador a tres gols. A partir de l'empat, el conjunt de casa, i jugant amb el factor pista a favor, va obrir forat en el marcador i va encarrilar la victòria amb tres gols consecutius. Els igualadins, tot i el marcador advers, van continuar competint i, ja a les acaballesdel partit, van poder maquillar el resultat amb el definitiu 6-4.