El Madrid i l'Atlètic empaten i no aprofiten la nova punxada del Barça

El Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid van igualar (0-0) en el derbi madrileny, en el qual les ocasions de la primera part van donar pas a l'angoixa del segon temps, sense que cap dels dos equips pogués aprofitar l'empat del Barça (continua líder), a causa de les bones actuacions d'Oblak i Courtois sota pals.

L'equip de Julen Lopetegui de nou no va poder guanyar en lliga el seu veí. Des de l'1 de desembre del 2012, quan el Reial Madrid de José Mourinho va derrotar 2-0 l'Atlètic amb gols de Cristiano Ronaldo i Özil, els blancs no saben què és superar els matalassers en el campionat estatal. I així seguirà, almenys fins al 2019.

Sensació de perill i de domini n'hi va haver per parts iguals en el primer temps. Gareth Bale va ser qui més a prop va estar del gol madridista, amb un xut aturat per Oblak i amb una rematada de falta centrada per Kroos. El gal·lès, el millor del Madrid, va haver de ser substituït al descans per molèsties musculars. Per part de l'Atlètic, Griezmann i Diego Costa van topar amb Courtois. A la represa, Ceballos va donar un altre aire al Madrid, però el matx es va descontrolar i qualsevol equip podia haver trencat l'equilibri.