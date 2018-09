Messi no evita una setmana tràgica

Reservat d'entrada per Ernesto Valverde, un gran Messi no va ser suficient per capgirar un marcador advers en una darrera mitja hora en la qual els blaugrana certament van merèixer millor sort. Només Munir, ja al minut 84, va aconseguir perforar la porteria d'un inspirat Unai Simón i va salvar un punt per al Barça. Sigui com sigui, el conjunt blaugrana ha deixat escapar set punts en els darrers tres enfrontaments, davant el Girona (2-2), el Leganés (2-1) i ahir amb l'Athletic Club de Bilbao (1-1). Els dubtes que crea l'equip, sobretot quan no hi és Messi, i les moltes ocasions que permet l'equip en defensa comencen a preocupar.

Els d'Eduardo Berizzo van tenir més el control del partit en el primer temps i es van avançar per mitjà d'Óscar de Marcos, però així que va aparèixer Leo Messi en escena el Barça va canviar, es va fer amb el partit, va empatar i es va poder endur perfectament la victòria, malgrat que no viu els seus millors moments.

De sortida, Valverde va deixar Messi a la banqueta, i també Busquets. Va situar Sergi Roberto de migcentre i Coutinho més avançat per poder desbordar, però el Barça no va ser el Barça i va cedir moltes vegades la iniciativa a un equip que va donar un pas cap a endavant en el control de la situació i que va tenir bones oportunitats ja en el primer quart d'hora.

Amb Dani García de mestre de cerimònies i Iñaki Williams coma estilet, els de Berizzo van controlar la situació de sortida. El Barça no va donar mai la sensació de tenir el joc dominat. Sergi Roberto tenia problemes en les cobertures i, més enllà de les poques connexions Coutinho-Luis Suárez, la resta tot just funcionava.

Per això, la nova versió de rotacions de Valverde va tornar a quedar a mitges. L'equip no tenia gaires idees en atac i patia en defensa. Les dues primeres ocasions del partit van ser per als de Berizzo. Una acció de Williams entre els dos centrals amb una vaselina que va sortir alta (min 13) i un xut llunyà de Raúl García (min 14) van posar sobre avís els barcelonistes.

El Barça només confiava en el desequilibri dels seus davanters i Luis Suárez va tenir dues bones oportunitats, una després d'una gran assistència d'Arturo Vidal, que va salvar Unai Simón, i una altra també de l'uruguaià que va salvar el porter al costat del pal esquerre de la porteria.

Quan més a prop semblava el gol del Barça, en una llarga jugada de l'Athletic Club de Bilbao, la pilota va caure als peus de Susaeta, que va centrar i De Marcos va aparèixer per l'esquerra, a l'esquena de Sergi Roberto, i va batre Ter Stegen (0-1 ), al minut 41, amb una rematada creuada.

Fins al final del primer temps, Unai Simón es va reivindicar amb dues bones aturades a rematades de Coutinho. Quan l'àrbitre Jaime Latre va xiular el final del primer temps, tot el Camp Nou sabia que la reacció del Barça tindria un nom: Leo Messi.

Però qui va entrar abans va ser Busquets, per la lesió de Sergi Roberto (min 51). El trencaclosques es va completar amb l'entrada de l'argentí Messi per Arturo Vidal, al miunut 55, i el joc del Barça es va revolucionar i van començar a arribar les ocasions.



Rematada al travesser

Coutinho va ser qui va tenir més a prop l'empat, en una rematada que va estevellar-se al travesser (min 63). En aquella fase del partit, l'Athletic Club defensava cada vegada més a prop del seu porter, els seus migcampistes ja no participaven en la creació i l'objectiu ja era tapar espais. Messi, quan va entrar al camp, va esdevenir el catalitzador del joc dels blaugrana. Messi creava i intentava definir, com en el llançament d'una falta que De Marcos va treure sota pals (min 72) o en una rematada després d'una bona combinació amb Jordi Alba (min 77) que va topar al pal de la porteria de Simón. Però el gol no arribava, malgrat que el Barça estrenyia. Tot ho va desencallar Messi i, sobretot, Munir, que va entrar a la recta final del partit i va encertar en posar el peu al minut 84 per equilibrar el partit.

L'empat, i més al Camp Nou, deixa mala sensacions per al Barça, que pateix molt en les transicions, que no controla el joc i que, sense Messi, no té opcions. A part de sumar dos punts de nou possibles i amb la perspectiva del partit de la setmana que ve davant el Tottenham a la Lliga de Campions, s'obren molts interrogants sobre l'estat de forma d'alguns jugadors i també pel que fa al plantejament tàctic de l'entrenador.