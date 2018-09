El Nàstic es mereix més en la seva difícil sortida al camp del Cornellà

El Gimnàstic de Manresa juvenil va sumar un valuós empat en la seva complicada sortida al camp del Cornellà (o-o). Els escapulats van mostrar-se superiors en molts trams del partit i van ser capaços de deixar la porteria a zero per segon partit consectiu, tot i jugar amb deu homes en els darrers deu minuts i els sis de descompte, per la lesió de José Alberto ja amb els canvis esgotats.

Durant la primera meitat, ambdós equips van estar molt anivellats. Els jugadors entrenats per Ferran Costa van gaudir a pilota aturada de dues oportunitats clares de gol, però en la primera la pilota va sortir llepant el pal i en la segona es va estavellar al travesser. Els locals no van tenir cap aproximació davant d'un conjunt bagenc amb poca profunditat en l'últim terç de camp. A la represa, la dinàmica no va canviar fins l'irrupció d'Eric Márquez, al minut 54, que va revitalitzar l'atac visitant amb fluïdesa i dinamisme.

El partit estava a favor dels interesos visitants fins la lesió de Jose Alberto, al minut 80, ja amb els canvis esgotats. Els visitants van aguantar les embestides dels locals i, fins i tot, Márquez i Gulias, amb dos contraatacs a les acaballes, van estar a punt de marcar el gol de la victòria i d'emportar-se els tres punts cap a Manresa. La setmana vinent, els escapulats rebran la visita de l'Europa.