Reeixida primera trobada dels clubs de bàsquet de la Catalunya Central

La Delegació de les Comarques Centrals de la Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ) va celebrar ahir una lluïda primera trobada dels clubs de bàsquet del Bages, el Berguedà, l'Anoia, el Moianès i Osona que va tenir com a moment àlgid l'emotiu reconeixement a Toni Valderrama, Teresa Basullas i Joan Puig. Valderrama és membre del Comitè Tècnic de l'ens federatiu i secretari de la delegació amb seu a Manresa i ha exercit durant 22 temporades d'auxiliar de taula, des de les categories de formació fins a la Lliga ACB i l'Eurolliga. La vasta trajectòria esportiva de Basullas i Puig també s'ha caracteritzat per la seva voluntat de servei als clubs com a auxiliars de taula.

La trobada es va iniciar a dos quarts de dues. Laura Ramos, cap de Relacions Públiques de la federació, va recordar als assistents que aquesta primera trobada es feia coincidint amb el setantè aniversari de l'obertura, el 1948, del primer organisme al servei dels clubs de la nostra àrea, i va presentar a la quarantena de presents la nova imatge i el nou logotip de la delegació. En la seva intervenció, el màxim responsable d'aquest organisme, Fernando Peñarrubia, va insistir als presidents i directors esportius presents que «la delegació és casa vostra i la seva raó de ser és servir als clubs».

Després del breu i acurat acte de reconeixement a Toni Valder-rama, Teresa Basullas i Joan Puig, el vicepresident primer i secretari de la Federació Catalana, Enric Prats, es va dirigir als presents per emfatitzar «el paper preponderant de les comarques centrals en la història i el desenvolupament del bàsquet català», abans de concloure afirmant que «aquestes comarques són el cor del nostre bàsquet. I d'aquest òrgan en sorgeixen el sentiment i la passió». Prats va ser a Manresa acompanyat de Ferran Arill, vicepresident quart. El regidor d'Esports, Jordi Serracanta, va representar al consistori. Una sessió de risoteràpia a càrrec de Toni Fontcuberta (Risofonku, risoteràpia & ioga del riure) i un piscolabis van tancar la jornada.

Paral·lelament, des de les nou del matí fins a les dues del migdia, al pavelló de l'Ateneu de les Bases, es va desenvolupar la primera trobada d'escoles de bàsquet de la temporada 2018-19, organitzada per la delegació.