El Berga reacciona a temps, goleja i es col·loca colíder

El Berga va golejar un lluitador Juan XXIII per situar-se com a colíder del grup 4 de la Segona Catalana, empatat a punts amb el Joanenc. L'equip entrenat per Joan Prat va ser capaç de sumar els tres punts gràcies a la gran capacitat de reacció en moments delicats i amb el marcador advers.

El conjunt visitant va plantar cara durant la primera meitat. Al minut 17 , en el primer xut de tot el primer temps, es van avançar amb un gol de Carné. L'equip berguedà va reaccionar molt ràpid i Sergi Ruiz va posar les taules en el marcador dos minuts més tard. Els berguedans van continuar dominant i van arribar a crear fins a 13 ocasions de gol. Just abans d'arribar al descans, Oriol Dalmau va fer avançar el seu conjunt.

A la represa, quan no havien passat ni quatre minuts, els visitants van empatar a dos. Els homes de Joan Prat van tornar a reaccionar molt bé i, cinc minuts més de tard, de nou Sergi Ruiz va posar per davant l'equip blanc-i-vermell. Els egarencs no van perdre mai la cara del partit i van competir fins al final. Ja en el dar-rer tram de l'enfrontament i en tres minuts molt efectius, Yuti i Sergi Ruiz, amb el seu particular hat-trick, van acabar d'arrodonir la golejada berguedana fins al 5-2. La setmana vinent el Berga visitarà el complicat i petit camp del Matadepera.