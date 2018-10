Berrocal: «No hem aprofitat els nostres millors moments per trencar el partit»

L a cara de Joan Peñarroya era la d'un home feliç en finalitzar el partit. L'entrenador egarenc va lloar «l'actitud dels meus jugadors», en un matx que va resumir com a «duel amb moltes alternatives. Hem començat molt bé i, potser, ens ha despistat el fet d'haver començat tan bé. Ells han pres la iniciativa en alguns aspectes del joc, per exemple, ens han penalitzat molt en el rebot ofensiu i en els punts després de pèrdua», explicava el tècnic manresà.

Peñarroya creia que la clau de la victòria va ser que «l'equip no ha deixat de creure-hi en cap moment. Tots els jugadors han aportat i estic molt content. És veritat, però, que tenim molt marge de millora. En els últims minuts no hem estat bé, els hem donat moltes opcions. Llavors, afortunadament, la cistella de l'Alex ens ha donat una victòria molt important per a nosaltres. Però, ja dic que no ens hem de confiar, tenim molt marge de millora».

En la prèvia del partit l'egarenc explicava que no arribaven de la manera com voldrien però sí que esperava «el caràcter i l'ambició de l'equip. La pretemporada ha estat estranya. Avui Cady Lalanne ja ha entrat més en el joc, hem recuperat Álvaro Muñoz, que és molt important per a nosaltres. A estones hem jugat molt bé i, en el tema de les lesions, esperem tenir més sort i estabilitat les pròximes setmanes».

Preguntat pels moments més complicats del partit, com el final del segon quart i l'inici del tercer, en què l'equip es va despistar una mica, Peñarroya explicava que «han anotat massa fàcilment, però ens hem recuperat perquè no hem deixat de creure», deia.

Un dels millors debuts per als manresans a la lliga va ser el de Gabriel Lundberg. El danès explicava a la zona mixta que per a ell «és un debut somiat. Estic molt content i espero seguir aportant coses positives a l'equip. Per a mi és bo jugar de base o d'ala, estic còmode a les dues posicions».

Un altre home feliç era el capità Álvaro Muñoz, que es mostrava content pel seu retorn a la pista. «Molt feliç per jugar i per aportar coses a l'equip després de perdre'm la pretemporada. Ara no ens hem de deixar endur gaire per l'eufòria». El Baxi tindrà, en la setmana que tot just comencen, un parell de partits consecutius al Nou Congost davant els dos rivals catalans a l'ACB. Dijous serà amb el Barça Lassa, on buscarà donar la sorpresa, i diumenge l'adversari serà el Divina Seguros Joventut.