El Calaf cedeix un empat a casa al darrer minut amb el Puig-reig i deixa de ser líder

El Calaf ha deixat de ser el líder en solitari del grup 7, després d'un empat casolà que li va arrencar la victòria, al darrer minut, el Puig-reig. Ara, els calafins tenen 13 punts, com el Sant Pere Nord, que és el nou capdavanter gràcies a una millor diferència de gols.

El partit es va encarar molt bé per als locals amb un gol matiner, però el Puig-reig va saber aguantar i, en la segona part, el Calaf va perdre per lesió Alfred. Els visitants, amb un joc molt ferreny (van veure fins a 9 targetes) van aprofitar per empatar, al minut 89.