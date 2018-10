Comencen les obres de construcció del Cruyff Court de la plaça Milcentenari de Manresa

Dilluns que ve, dia 8 d´octubre, començaran les obres de construcció del camp de futbol Cruyff Court a la plaça Milcentenari de Manresa, una instal·lació que té com a objectiu promoure l´esport com a eina educativa i de cohesió entre els infants i els joves d'aquesta zona de la ciutat. El juliol passat, l´Ajuntament de Manresa i la Fundació Johan Cruyff van signar el conveni de col·laboració.

Serà un petit camp de gespa artificial apadrinat pel waterpolista manresà Manel Estiarte. La iniciativa és fruit de l´aliança entre la Fundació Cruyff, la Fundació Bancària La Caixa i la Fundació FC Barcelona, que ja treballen conjuntament per a la construcció, manteniment i dinamització d´un total de 15 Cruyff Courts arreu de Catalunya, prioritzant zones desfavorides per fomentar la inclusió social.

L´espai que acollirà aquest camp a Manresa està qualificat com a zona verda –com a parc públic– des del pla general del 1981 i ha mantingut aquesta qualificació tant en el pla del 1997 com en el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que es va aprovar l´any passat. Per tant, des dels anys vuitanta el planejament urbanístic preveia desenvolupar un parc públic, i finalment aquest es portarà a terme.

Segons el conveni signat, que té una vigència de quatre anys, s´impulsaran tres projectes anuals específics en aquest camp de futbol: els Cruyff Courts 6vs, campionats per a nois i noies de 10 a 12 anys en què participen tots els Cruyff Courts; el Cruyff Court Manel Estiarte, un esdeveniment de futbol per a joves amb capacitats diverses; i el projecte Cruyff Foundation Community Program, amb l´objectiu que joves de diferents barris aprenguin a organitzar el seu propi torneig i d´acord amb el model establert per la mateixa Fundació Cruyff.

El camp de Manresa se sumarà al Cruyff Court Gerard Piqué de Sant Guim de Freixenet, al Cruyff Court Hristo Stoichkov de Martorell, al Cruyff Court Sergio Busquets de Badia i al Cruyff Court Carles Puyol de la Pobla de Segur. L´embrió d´aquest projecte va ser la creació del Cruyff Court Xavi Hernández a Terrassa, que va posar els fonaments de l´acord.