El Joanenc goleja un lluitador Caldes i se situa al davant de la classificació

El Joanenc va imposar-ser per un treballat 4-1 enfront d'un lluitdor Caldes de Montbui. Els jugadors bagencs van sortir al camp intensos i amb molta actitud durant la primera mitja hora. Serra a la sortida d'un córner i, tres minuts més tard, Sala arribant des de la segona línia van ser els autors dels primers gols groguets.

A la represa, els visitants van sortir forts i van aconseguir retallar distàncies, 2-1. Arrel del gol, el Caldes va apretar davant d'un Joanenc que va saber mantenir l'avantatge però que no va estar encertat a la zona de tres quarts. Elslocals no van sentenciar els tres punts fins al minut 89, quan Delgado va aprofitar una bona jugada de Darío per marcar el 3-1. Ja en el descompte, Sala va completar el seu particular doblet.