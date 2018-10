La Joviat cadet guanya en un duel frenètic amb el Sant Adrià B

La Joviat va aconseguir aquest cap de setmana una gran i merescuda victòria davant d'un rival tan potent com és el Sant Adrià B. El partit va començar amb molt ritme i amb moltes cistelles per part dels dos equips. En el segon període els va costar més anotar, fruit de la precipitació d'un duel que era frenètic. A la mitja part l'electrònic reflexava la igualtat del matx, 34 a 33. El tercer quart va ser el millor per a una Joviat que es va arribar a posar 9 punts per sobre, per acabar en un últim període on les locals van empatar, però les manresanes, esplèndides tan en atac com en defensa en els instants finals, van fer que s'emportessin la victòria cap a casa.