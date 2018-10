La Joviat domina el matx en tot moment i derrota l'Igualada

L'Igualada va rebre la Joviat en la tercera jornada de lliga i el resultat va ser favorable a les visitants, 55 a 80. La primera part de l'enfrontament ja denotava la superioritat manresana, que van arribar al descans guanyant de 9 punts, 28 a 37.

L'arrencada del tercer quart pràcticament va sentenciar el duel per a la Joviat, que, molt encertades des del perímetre, ampliaven la diferència a 20 punts. Tot i els esforços locals per retallar el desaventatge, les bagenques es mostraven molt segures i tenien el control del partit. Així es va arribar a un últim quart on l'Igualada va realitzar el període amb mésanotació, però les manresanes van tornar a comptabilitzar 21 punts que van deixar resolt el matx. Cal destacar que es van xiular 90 tirs lliures, tot i que no va ser un duel excessivament brut.