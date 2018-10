La Joviat domina un matx que s'escapa a falta de dos minuts

El duel va tenir un inici atractiu, en què una gran sortida de les manresanes va col·lapsar el joc de les locals, i van tancar el primer quart amb un còmode 12-21.

La reacció de les de Sant Cugat no es va fer esperar, i a l'arrencada del segon període van castigar el joc bagenc. I encara que l'electrònic no va capgirar, els equips van anar als vestidors amb un més que igualat 33-35.

El tercer temps va ser un autèntic festival ofensiu, sobretot des de la línia de 6,75, ja que les manresanes van anotar fins a 6 triples i van tornar a obrir una petita escletxa al marcador (52-61).

No hi havia res sentenciat, la Joviat va seguir dominant durant el darrer quart, però a falta de només dos minuts les locals van trobar el màxim encert i no els va caldre més temps per poder capgirar el partit i endur-se el triomf.