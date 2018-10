La Land Rover Party de Les Comes tanca amb rècord de 700 vehicles participants

La dotzena edició de la Land Rover Party, celebrada aquest cap de setmana a la finca de Les Comes, a Súria, va superar tots els rècords de participació anteriors, amb més de 5.000 visitants d'arreu d'Europa que, amb uns 700 vehicles Land Rover, van poder gaudir de les magnífiques condicions per a la conducció 4x4 que ofereix l'espai surienc. A més tots els assistents van poder participar en una edició molt especial que va incloure activitats inèdites per la celebració del 70è aniversari de la marca anglesa.

Les Comes, una masia datada del segle X amb més de 70 km de pistes, és una de les poques localitzacions d'arreu del món que han estat escollides per portar a terme els actes commemoratius del 70è aniversari del grup (únic centre Land Rover Experience de la Península Ibèrica).

L'activitat estrella del cap de setmana va ser el comboi del 70è aniversari, en què centenars de participants van crear una caravana de vehicles Land Rover des de la masia fins al Puig-de-sants, la muntanya més elevada de la finca, de 612 metres d'altitud. L'experiència va estar gravada des de l'aire per diversos drons i se'n farà un vídeo commemoratiu en el qual tothom es podrà identificar i recordar. L'altre moment emotiu va ser la conferència de la història de Land Rover, en la qual es va poder reviure els models més importants per a la marca. Hi van assistir personalitats com el francès René Metge, guanyador del Dakar l'any 1989 amb un Land Rover; Josep Maria Servià, guanyador de la seva categoria del Dakar amb un Range Rover; i Lluís Moret, participant espanyol del Camel Trophy, entre d'altres.

Altres activitats noves de gran èxit van ser el curs de supervivència amb la youtuber Ani4x4, el show cooking de sushi amb el guardonat cuiner Carlos Navarro (considerat el cinquè millor cuiner de sushi del món) i la festa de celebració del 70è aniversari, que va incloure un sopar i un concert amb Zàping.

Una altra de les zones de més èxit va ser la zona Demo i d'exposició, on els assistents van poder veure i provar tota la gamma de vehicles Land Rover i descobrir el nou Range Rover Sport PHEV, un dels nous models híbrids de Land Rover, que són capaços de fer més de 50 km en mode 100% elèctric. També, el circuit de crawlers de Marketing Off-road o una maqueta de Les Comes, que simula un museu on es pot veure tota la gamma històrica de vehicles de la marca en petit format.