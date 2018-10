L'Asfe cau en un segon quart amb un baix balanç ofensiu

El PetroPintó Asfe Sant Fruitós va rebre aquest cap de setmana la visita del Bencriada Banyoles, un conjunt que havia guanyat un duel i havia perdut l'altre. Els de Sant Fruitós van sortir endollats a la pista, van anotar, en 3 minuts, 7 punts i van realitzar una defensa intensa que no permetia anotar amb facilitat a les visitants, que en aquest temps tan sols van poder sumar dos punts a l'electrònic. Conscients de la importància del partit, les bagenques van imprimir energia i un ritme alt que va fer que al final del primer període la victòria fos de 4 punts de diferència per a les locals.

En el segon quart, el Banyoles va començar a defensar amb molta més agressivitat, no donaven situacions de tir fàcil i les locals no es van mostrar encertades en tirs senzills. Aquest fet va bloquejar l'Asfe, que va deixar d'anotar i de defensar amb duresa, i això va permetre que l'equip rival jugués a pler i fes un parcial contundent a les acaballes del segon quart (0-15), que va esdevenir clau per al desenvolupament dels dos últims quarts. Les jugadores es van retirar als vestidors amb la llosa de tenir el marcador desfavorable, 20 a 33.

A la represa les noies del Sant Fruitós van sortir amb ganes de remuntar la diferència de 13 punts i van disputar un període igualat quant a anotació, tot i així l'Asfe necessitava més per apropar-se a l'electrònic i va introduir variants defensives, però el Bencriada Banyoles, molt ben situat damunt la pista en tot moment, no va donar opcions a un conjunt local que no va tenir possibilitats reals d'acostar-se en el marcador.

Amb la tercera jornada finalitzada el PetroPintó Asfe Sant Fruitós segueix sense conèixer la victòria, l'equip ha de seguir millorant per començar a sumar. El pròxim cap de setmana tindrà una nova oportunitat a la pista del Sant Adrià B, un rival que de moment ha obtingut una victòria.