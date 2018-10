L'Igualada assoleix una treballada segona victòria

El Monbus Igualada va aconseguir la segona victòria en dos partits al grup C-A de la Lliga EBA, en aquesta ocasió a la seva pista davant el Flanigan Calvià balear, al qual es va imposar per un resultat final de 74-65.

Els anoiencs van voler dominar el duel des del principi i van manar en el marcador en els primers cinc minuts, però els visitants van reaccionar i, amb un parcial de 0-7, van tancar el quart inicial amb un punt de marge (16-17). En el segon període, els locals van aprofitar que el rival es va col·lapsar per agafar cinc punts de renda (22-17), però un nou parcial, en aquesta ocasió de 0-9, va fer que els balears tornessin a capgirar l'electrònic (26-29). Llavors, Carrión va agafar galons i va aconseguir que s'arribés a la mitja part de l'enfrontament amb empat a 36.

A l'inici de la segona meitat els dos conjunts es van mostrar molt erràtics, i es va tardar gairebé tres minuts a veure la primera cistella dels igualadins i quatre la del Calvià. La igualtat era màxima, i la falta d'encert impedia que cap dels dos equips pogués obrir forat. Es va arribar al final del tercer quart amb un punt de marge per a l'Igualada i, per tant, tot per decidir en els deu darrers minuts (53-52). En aquests, els locals es mantenien davant amb rendes mínimes, mentre que el seu rival no aprofitava les bones opcions de llançament de què disposava. D'aquesta manera, els anoiencs van ampliar el marge fins al 74-65 definitiu.

Al final del duel, el tècnic igualadí, Jordi Martí, va declarar a les xarxes socials del club que «no ha sigut el nostre millor partit, ens hem vist encomanats pel baix ritme de joc del rival. Mitjançant el treball defensiu hem tirat el partit endavant. Tot i no fer el nostre millor joc, hem tret el partit, que és del que es tractava».