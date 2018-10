L'Igualada femení domina a la represa i només pot sumar un punt amb el Sant Pere (2-2)

L'Igualada femení va sumar un punt amarg, després de dominar durant la segona meitat davant del Sant Pere Pescador. Ambdós equips van disputar un primera part molt anivellada i sense gaire ocasions de gol. El conjunt visitant, però, va ser capaç d'aprofitar una de les poques arribades que va gaudir per marxar al descans amb un mínim favorable de 0-1. A la represa, el conjunt entrenat per Jordi Torres va aconseguir empatar. El domini de les igualadines anava a més i quan millor estava l'equip va arribar el segon gol del Sant Pere, 1-2. Les jugadores de casa, però, no van abaixar els braços i van ser capaces de reaccionar. Ja en la recta final, la jugadora blava Pauli va definir a la perfecció una magnífica centrada de Marina per posar les taules en el marcador. En els darrers minuts, cap equip va ser capaç de desfer l'empat en el marcador i els dos conjunts es van repartir els punts.

Amb aquest empat, l'equip igualadí es col·loca a la sisena posició amb 5 punts. En la propera jornada de la competició, les jugadores de Jordi Torres visitaran el camp del Pardinyes, equip que també suma els mateixos punts que les igualadines.