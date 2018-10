L'Igualada perd davant el talent i l'encert de l'imbatut Basket Almeda

L'Yvette Pons Igualada va encaixar una justa derrota a casa, a les Comes, en la visita del sempre complicat Basket Almeda, que es van desfer de les igualadines per un còmode 70-82 i segueix, després de tres jornades, invicte en la categoria de Copa Catalunya.

Les locals, conscients que havien de lluitar contra un equip poderós, van arrencar el duel plenes d'intensitat, plantant cara al partit i presentant les seves armes. Ambdós equips van lluir el talent ofensiu i l'espectador va gaudir d'un primer quart de joc extraordinari, que no va poder acabar d'altra manera que amb un 22-22 al marcador.

El segon quart va mantenir la mateixa dinàmica, el constant estira-i-arronsa, on tot i el bon joc dels conjunts ningú aconseguia obrir l'escletxa. No va ser fins als darrers minuts d'aquest període que les locals van patir de cansament, cosa que van aprofitar les jugadores de Cornellà, superiors físicament, per marxar al descans amb un cert avantatge (38-47).

A la represa i amb nou aire, les igualadines van tornar a mostrar-se valentes per tal de minimitzar la diferència al marcador, però ben aviat l'Almeda va tornar a prémer l'accelerador, va tornar a imposar la barrera dels 10 punts i no va permetre cap ensurt per part de les jugadores d'Anoia, que no van deixar-ho d'intentar. D'aquesta manera es va tancar el tercer temps amb un 53-64, i el domini de l'equip visitant ja feia preveure una derrota de les locals.

Tot i així, el duel no estava sentenciat. Una nova arrencada de l'Igualada podia posar entre les cordes el talentós Almeda. Però no va ser així, l'inici del darrer quart va ser l'esperat per l'afició de les Comes, ja que l'equip barceloní va fer créixer la seva escletxa, fins a arribar a tenir un avantatge de 19 punts. El conjunt igualadí però, no es donava per vençut i, tot i no poder capgirar la situació, va poder maquillar el resultat i acabar el duel amb bones sensacions.

La propera cita del CB Igualada serà diumenge dia 7 a les 19.30, amb la visita de les anoienques a la pista del Joventut les Corts.