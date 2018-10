L'Organyà va golejar, després d'un partit molt complet, davant d'un Balàfia que no va arronsar-se. Els locals van jugar com feia anys que no ho feien i, amb una gran efectivitat, ja guanyaven per 2-0 en els primers 15 minuts del partit. A la represa, els visitants van reaccionar però l'Organyà va sentenciar.