El Manresa també somriu a Vilanova

El Manresa, no sense dificultats, sobretot a la segona part, va aconseguir la quarta victòria de la temporada, a Vilanova, i es manté imbatut després de cinc jornades al grup 2 de Primera Catalana, a dos punts de l'intractable líder, el Mollerussa.

El partit davant els vilanovins va tenir diferents fases. Una primera d'equilibri de forces però amb més presència ofensiva dels de Piti Belmonte. En aquest tram, i ja al minut 2, Noah no va poder encertar en la rematada una bona centrada de Priego per la banda dreta. Al minut 15, el porter local Javi Martínez va fer una bona estirada per aturar un llançament de Brian marca de la casa. Al minut 21, una altra bona acció de Priego va comportar una assistència a Noah, que aquest cop no va fallar. El davanter manresà va encarar el porter i, després de superar-lo, sense pràcticament angle, va aconseguir obrir el marcador. Dos minuts després arribaria l'única situació de perill a la porteria de Pol Busquets. Primer, el Vilanova va reclamar penal, que l'àrbitre no va concedir; la jugada va continuar i una rematada de Pascua la va aturar Pol Busquets amb una bona intervenció.

Malgrat tenir avantatge en el marcador, el Manresa no es conformava i volia augmentar la diferència. Al minut 26, Bernat va fer una rematada al travesser a la sortida d'un córner. Després d'uns minuts sense ocasions, al minut 40, nova jugada per la dreta, aquesta vegada de Montoro, i llançament de Priego. El rebuig va anar a parar als peus de Brian, que va afusellar per marcar el segon gol. Encara abans del descans, una altra molt bona ocasió del Manresa: una triple ocasió amb un llançament final de Montoro massa alt, per sobre del travesser.

Però del que podia haver estat un marcador gairebé definitiu es va passar a la incertessa només començar el segon temps. El local Óscar Hernando va recollir a la mitja lluna una puntada de pilota d'un company seu des del mig del camp per engaltar una volea sense que la pilota no caigués a terra i que Pol Busquets no va poder aturar. La sortida dels vilanovins va ser intensa, tot i que el Manresa de tant en tant també treia el cap en atac. Tres minuts bojos, del 66 al 69, van estar a punt de sortir cars a un conjunt manresà que va tenir la sort de cara. Al minut 66, una rematada que va fregar el pal de la porteria de Pol Busquets; al 67, una altra rematada de Pinillla molt perillosa, i al 69, de nou Pinilla va estavellar la pilota al pal després de superar Romano i presentar-se sol davant el porter del Manresa. A partir d'aleshores, el ritme va disminuir després d'un gran desgast. El marcador ja no es va moure.