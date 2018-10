La Marxa Selènika recorre l'Alta Segarra per primer cop en el trentè aniversari

La trentena edició de la Marxa Selènika es va tancar, ahir, pels volts de les vuit del vespre, quan els últims ciclistes que van optar pel circuit de 118 km van arribar a la línia d'arribada, dotze hores després de prendre la sortida neutralitzada al passeig de les Fonts.

La popular pedalada no competitiva de resistència en BTT va exhibir el seu bon estat de forma en complir tres dècades. Les inscripcions ja feien preveure l'èxit de l'edició d'enguany. Finalment, 1.188 ciclistes van completar la prova, 797 el circuit de 118 km i 391 el de 75, l'anomenat Memorial Patoi, que ahir va arribar a la tercera edició.

Per commemorar adequadament el trentè aniversari, el recor-regut de 118 km es va endinsar, per primera vegada, per recòndits paratges de l'Alta Segarra. Al començament, el circuit era el mateix per als participants en una i altra prova. Així, després de la sortida, a Navarcles, els ciclistes van transitar per camins de secà típics del Pla de Bages, travessant Sant Fruitós, Santpedor i Sant Joan. En arribar a Fonollosa, l'itinerari resseguia la llera de la riera del mateix nom. Tot seguit, començava a pujar fins al pla de Fals, per contemplar la torre Segimona abans de baixar fins a la glera de la riera de Rajadell. En aquest punt, els inscrits al Memorial Patoi van iniciar el camí de tornada, mentre que el gruix dels ciclistes es va dirigir a Rajadell i va enfilar per la zona boscosa de can Massana fins al cogulló de Can Torra, sense arribar al seu emblemàtic cim.

La pedalada llarga va continuar baixant per la Grevalosa, per endinsar-se, tot seguit, a l'Alta Segarra, pels Prats de Rei. Els ciclistes van travessar el terme de Calaf i van penetrar a Sant Pere Sallavinera pel camí de la Fortesa, abans de passar a tocar el castell de Boixadors. A continuació els esperava la pujada més dura del recorregut, que els va dur fins al cim del coll de la Font Puda. Des d'aquest punt, els participants van iniciar el camí de retorn cap a Navarcles. En finalitzar la pedalada, els ciclistes havien acumulat 2.893 metres de desnivell positiu.

Roger Argelaguer i Guillem Muñoz van ser els més ràpids a completar el circuit de 118 km en categoria masculina, i Marta Navarro, en fèmines. Pel que fa al III Memorial Patoi, Sebastià Catllà i Sílvia Pociello van ser els ciclistes que menys temps van necessitar per recórrer els seus quasi 75 km.