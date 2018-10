Massa assenyalats al Camp Nou per a un Barça que afronta un octubre exigent

Després d'una setmana nefasta en què només s'han sumat dos dels nou punts possibles a la lliga i en què el joc del Barça ha generat encara més dubtes, pocs es deslliuren de ser assenyalats al Camp Nou, des d'Ernesto Valverde fins a la línia defensiva.

Però com que al futbol el que impera és el resultadisme, sempre és un avantatge ser el borni al país dels cecs, i en aquest cas l'inconsistent Barça es manté al capdavant del campionat després d'haver empatat davant el Girona i l'Athletic al Camp Nou i d'haver perdut a Leganés, al camp del llavors cuer de la Lliga Santander.

Més enllà de Leo Messi i de Marc-André Ter Stegen, un marcant gols i l'altre evitant-los, el Barça no funciona. Malgrat que Valverde té més fons d'armari, fa la sensació que no sap gestionar els recursos disponibles i que quan decideix posar en pràctica rotacions ha de desfer els seus plans davant el resultat negatiu.

La realitat és que el Barça encaixa massa gols. Ho va denunciar Leo Messi: «Hem de fer-nos més forts defensivament. No pot ser que rebem gols tots els partits. Veníem d'un any on era molt difícil fer-nos gol i ara a la mínima ens marquen». I així els partits es posen sempre costa amunt. La parella de centrals titular (Piqué, Umtiti) dona símptomes d'esgotament en el primer mes de competició, Lenglet amb prou feines té minuts i Thomas Vermaelen, el quart central, només ha actuat per donar descans a Jordi Alba.

Pel que fa a la línia de migcampistes, Sergio Busquets acumula massa minuts i quan Valverde li dona descans l'equip se'n ressent. En aquesta posició, Coutinho és tan creatiu com poc fiable en el replegament; Arthur amb prou feines juga i Arturo Vidal, testimonialment. I a la davantera, Messi al marge, els altres dos jugadors titulars, Luis Suárez i Ousmane Dembélé, són irregulars.

A tot això se sumen els dubtes sobre Valverde. El tècnic va quedar assenyalat l'any passat després de l'eliminació a la Lliga de Campions davant de la Roma, i els últims resultats de l'equip alimenten els rumors sobre el seu futur com a blaugrana.

El propers partits serviran per definir l'escenari immediat. La sèrie començarà dimecres a Wembley davant del Tottenham. Diumenge que ve, els de Valverde visiten Mestalla, un dels feus històricament més complicats de la lliga per al Barça. I els tres següents partits els afrontaran al Camp Nou: el 20 d'octubre davant del Sevilla, el 24 davant l'Inter (Lliga de Campions) i el 28 contra el Reial Madrid en el superclàssic, cinc partits per saber on es troba exactament el Barça.