Un parcial de 7-19 permet al Navàs imposar-se al Sedis

El Club Bàsquet Navàs Viscola es va estrenar al grup 2 de Primera Catalana amb una victòria a la complicada pista del Sedis Hidrology-Piros Seguretat, al qual es va imposar per un resultat final de 49-60 en un duel entre dos equips de les nostres comarques.

El partit va ser molt defensiu, i hi va haver moltes imprecisions ofensives. En el primer quart hi va haver un frec a frec constant, i es va arribar al final amb dos punts de marge per als urgellencs (12-10). En el segon període la tònica va ser més o menys la mateixa, i els dos equips s'anaven intercanviant cistelles. Es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb un punt d'avantatge per als locals (30-29).

En el tercer quart també va regnar la igualtat, i es va entrar en els deu darrers minuts amb un marcador de 42-41. En aquests, el conjunt dirigit per Isidre Suau va arribar millor físicament i va apujar la seva intensitat defensiva. Això li va permetre clavar un parcial de 7-19 per trencar el partit i assolir la victòria.

En la propera jornada, el Sedis Hidrology-Piros Seguretat havia de visitar la complicada pista del Collblanc-Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat, però el matx s'ha ajornat i es disputarà el 26 de gener a partir de les quatre de la tarda. Per la seva banda, el Club Bàsquet Navàs Viscola rebrà La Salle Manresa S. Gol, en un derbi bagenc que es jugarà dissabte a partir de les 19.30 hores.