Les pèrdues de pilota impedeixen que l'Artés s'estreni amb un triomf

El Club Bàsquet Artés va debutar al grup 1 de Copa Catalunya amb una derrota a la seva pista contra el Lluïsos de Gràcia barceloní, que es va imposar per un resultat final de 65-73.

Als bagencs, que encara estan acabant de construir l'equip, els va costar entrar al partit, i els jugadors rivals, que fa anys que juguen junts, ho van aprofitar per agafar la iniciativa en el marcador al final del primer quart (17-18). En el segon període hi va haver la mateixa tònica, i els visitants van poder ampliar la diferència per arribar a la mitja part de l'enfrontament amb cinc punts d'avantatge en l'electrònic (29-34).



Bon joc artesenc al tercer quart En la segona meitat, el conjunt dirigit per Jordi Estany va millorar i va tenir bons moments de joc, un fet que li va permetre tancar el tercer quart amb un punt de renda (51-50). En els darrers deu minuts els artesencs van perdre moltes pilotes, mentre que el Lluïsos va tenir el cap més fred en els moments decisius i es va endur la victòria. En la propera jornada, el Club Bàsquet Artés visitarà la complicada pista del Recanvis Gaudí Mollet B, que en la seva estrena va caure a la pista del CEB Girona (80-68). El matx es posarà en marxa el proper dissabte 6 d'octubre a partir de tres quarts de sis de la tarda.