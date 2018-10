Un Tenea Esparreguera liderat per Morales venç a la pista de l'Olivar

El Tenea Esparreguera va obtenir la primera victòria al grup C-A de la Lliga EBA. Va ser a la complicada pista de l'Olivar aragonès, l'equip vinculat del Tecnyconta Saragossa, al qual es va imposar per un resultat final de 75-78.

Els primers minuts del duel van ser molt favorables al conjunt visitant, que va aconseguir clavar un parcial de 2-12 gràcies a la seva fortalesa en defensa. Després d'un minut de temps mort, els locals van reaccionar i, amb un joc ràpid, van acabar el quart inicial amb només un punt de desavantatge (22-23). En el segon període els aragonesos van agafar el control del matx davant uns esparreguerins que estaven erràtics en atac, i es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb un marcador de 38-35.

En el tercer quart l'Esparreguera va rebre un parcial de 12-0 i es va situar dotze punts per sota, però tot seguit va reaccionar, recuperant pilotes i anotant en contraatacs (58-60 al final). En l'últim període hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant. En els darrers minuts el conjunt del Baix Llobregat Nord, liderat per un Rubén Morales que va acabar amb 30 punts i 12 rebots, va aconseguir endur-se la victòria.