El ciclista espanyol Alejando Valverde es va proclamar campió del món en la prova de línia del Mundial de ciclisme en carretera, que es disputa a Àustria.

Després d'imposar-se a l'esprint en una de les edicions més dures dels darrers anys, el murcià va aconseguir per fi el seu somni i el va compartir mentre, emocionat, explicava que «aquesta victòria és de tota la selecció, de tota la gent que m'estima. No tinc paraules, no m'ho crec».