Vilarasau i Chavarria porten el trampolí del Bages als Jocs Olímpics de la Joventut

La tercera edició dels Jocs Olímpics de la Joventut tindran lloc del 6 al 18 d´octubre a Buenos Aires (Argentina). Comptarà amb representació bagenca. En la modalitat de trampolí, amb Robert Vilarasau i Marina Chavarria, de l'Egiba, i la seva entrenadora Clara Bozzo; en bàsquet, en la modalitat de 3x3, hi prendrà part la jugadora manresana Estel Puiggròs.

Els Jocs Olímpics de la Joventut és una competició poliesportiva per a joves talents (32 modalitats) que organitza cada quatre anys el Comitè Olímpic Internacional. Enguany és el primer cop que es celebren fora del continent asiàtics (abans a Singapur el 2010 i a Nankín, a la Xina, el 2014). Aquest 2018 tenen lloc concretament a Buenos Aires però també a les poblacions argentines de Bella Vista, Hurlingham, San Isidro, Vicente López i Villa Martelli.

La delegació espanyola aportarà a aquests Jocs Olímpics de la Joventut a 86 esportistes (39 homes i 47 dones) i 48 auxiliars entre tècnics, metges i fisioterapeutes.

En el cas de Robert Vilarasau i Marina Chavarria tindran la competició preliminar el proper dilluns dia 8 d´octubre al pavelló Amèrica. Cal recordar que Vilarasau i Chavarria van aconseguir la seva plaça per als Jocs Olímpics de la Joventut gràcies a la bona actuació que van tenir en els campionats d´Europa de Bakú (Azerbaidjan) en categoria júnior.

Estel Puiggròs, formada als equips de base de la Joviat, farà equip, en el 3x3 de bàsquet (al Parc Urbà), amb Marta Garcia, Anna Gamarra i Mama Dembélé, entrenades per Ana Junyer. Aquest estiu, Puiggròs va participar, amb la selecció estatal, en el campionat del Món sub1-7 de 3 x 3 a Minsk (Bielorússia), classificant-se en sisena posició