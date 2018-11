Els gols i les jugades més destacades de LaLiga Santander, a Regió7

Des de Regió7 volem oferir als lectors la informació esportiva més completa i el futbol és un dels esports que més passions aixeca. Per aquest motiu, juntament amb la resta de capçaleres del grup Prensa Ibérica, hem tancat un acord de col·laboració amb la Lliga de Futbol Professional per poder oferir els gols i les millors jugades en vídeo dels partits més destacats de cada jornada, tant de Laliga Santander com de Laliga 123, pocs minuts després d'acabat el partit.

A més, també ens hem proposar fer viure als lectors l'emoció de la Copa del Rei, i per això també podreu gaudir a www.regio7.cat dels resums dels millors partits del torneig del KO. Sempre prestant especial atenció als equips catalans.

Tot això, s'afegeix a les narracions en directe de tots els partits de Laliga Santander, LaLiga 123, Copa del Rei i Champions que cada jornada pots trobar a Regió7.cat i que et permeten seguir minut a minut les millors jugades de cada enfrontament i veure l'evolució de les estadístiques dels jugadors i dels equips.

Els millors gols, les millors jugades, les polèmiques ... Si ets amant del futbol i no et vols perdre cap detall del més destacat dels partits de cada jornada, presta atenció a tot el que tenim preparat per a tu. Aquest cap de setmana, ja podràs gaudir dels resums de l'Atlètic de Madrid-Barça, l'Eibar-Reial Madrid i Espanyol-Girona. No te'ls perdis!