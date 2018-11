El manresà Marc Garcia és convocat per la selecció espanyola

L'escorta manresà del Montakit Fuenlabrada Marc Garcia va entrar ahir, per primera vegada, en una llista de convocats per a la selecció espanyola absoluta. És en la relació de jugadors dels quals disposarà el tècnic Sergio Scariolo per a la cinquena finestra FIBA, de partits classificatoris per al mundial de l'any que ve a la Xina. Seran el proper dijous, dia 29, contra Turquia a Ankara i el 2 de desember a Tenerife contra Ucraïna.

Marc Garcia, que a l'ACB ha jugat al Barça, al Manresa i al Betis, està destacant enguany al Fuenlabrada, amb mitjanes d'11,7 punts anotats i 14 de valoració. Als 22 anys, sembla que està fent el pas endavant que se li pressuposava des de fa temps, després d'una trajectòria internacional que el va dur, entre d'altres títols, a l'or en l'europeu sub-20 d'Hèlsinki del 2016, on va ser triat el millor jugador del torneig.

A més de Marc Garcia, Scariolo fa una llista continuïsta en què destaca la tornada del pivot del Tecnyconta Saragossa Fran Vázquez. La resta de jugadors són Alberto Abalde i Sergi Garcia (València), Pablo Aguilar (Reggio Emilia), Víctor Arteaga, Edgar Vicedo i Darío Brizuela (Estudiantes), Jonathan Barreiro (Tecnyconta), Javi Beirán, Rodrigo San Miguel i Sebas Saiz (Iberostar Tenerife), Quino Colom (Bahçesehir), Jaime Fernández (Unicaja), Nacho Llovet (Monbus Obradoiro) i Xabi López-Aróstegui (Divina Seguros Joventut). Espanya lidera el seu grup amb 7 victòries i una sola derrota, davant de Turquia (6-2) i de Letònia (5-3). Amb una sola victòria en els dos propers partits es podria assegurar la classificació per a a Xina 2019.