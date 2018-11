Les Comes convida a la festa de l'EnduRoc

Un any més i com a cloenda de la temporada d'enduro, la finca de Les Comes cita els pilots per dur a terme una trobada en la qual hi ha predomini del vessant lúdic i d'intercanvi d'experiències. I és que, com ja ha passat en els anys anterirors, a l'EnduRoc del 2018 hi tenen cabuda tots els pilots, ja siguin els més petits, els que tenen ja un inici competitiu i són joves promeses, els més professionals amb una llarga carrera al darrere i, també, qualsevol aficionat amb moto d'enduro.

Cal destacar la participació dels equips de competició de les marques més importants d'enduro, com KTM, Husqvarna, Honda, Beta, Yamaha, Sherco, Gas Gas i de grans pilots d'enduro com els germans Guerrero, els germans Quer, David Zafra i campions de l'EnduRoc com Jordi Figueres i Enric Francisco, campió de l'edició passada. L'accés és lliure per a tots els visitants i aficionats que vulguin venir a Les Comes aquest cap de setmana a veure aquesta espectacular cursa i a gaudir d'un gran ambient, que té també un marcat aire familiar.

Les condicions per a l'edició d'enguany són immillorables, ja que el recorregut ha estat adaptat per les pluges dels últims dies i s'han fet els canvis necessaris per tal que tots els pilots puguin gaudir d'una cursa espectacular, amb un terreny sense pols, que promet ser un dels més divertits dels últims anys.

Les inscripcions a l'EnduRoc seguiran obertes fins als mateixos dies de la cursa per a tots els pilots amb llicència anual i per als aficionats que només vulguin fer la volta de reconeixement de dissabte al matí. Durant el cap de setmana veurem grans pilots professionals competint al circuit de Les Comes, com els germans Guerrero, els germans Quer, David Zafra i el campió de l'EnduRoc 2017 Enric Francisco (KTM), entre molts altres pilots d'enduro de primer nivell.

Demà es farà la volta de reconeixement de totes les categories i es fixarà l'ordre classificatori per a les proves de diumenge. També tindrà lloc la cursa de categoria infantil amb la seva pròpia entrega de premis i es correrà el tram espectacle Superpole, el qual tindrà el seu particular lliurament de guardons.

Diumenge al matí es donarà la sortida per a la cursa EnduRoc. Primer els professionals es veuran les cares a la cursa sènior-júnior, i posteriorment sortiran els de la categoria Amics. En finalitzar la jornada dominicial també es procedirà al lliurament dels premis als guanyadors de l'EnduRoc 2018, on es donaran premis als 5 primers classificats de cadascuna de les 20 categories diferents de la cursa bagenca, que és esperada per als aficionats de l'enduro quan s'acosten les últimes setmanes de cada any.

Grans marques del sector com KTM, Honda, Beta, Husqvarna, Yamaha, Sherco i Gas Gas no s'han volgut perdre la cita de les Comes i portaran les seves últimes novetats a la zona comercial, on tothom podrà trobar una exposició de les motos més noves de cada marca. També en aquesta edició de l'EnduRoc es gaudirà de la presència d'un nombre gran de marques importants com AMV Seguros, Pirelli, SCOTT i moltes d'altres que tampoc s'han volgut perdre aquest gran esdeveniment esportiu. Les Comes oferirà una àmplia zona de restauració, zona d'acampada i hi haurà tots els serveis indispensables per a una cursa de primer nivell. L'experiència de les darreres edicions, també pel que fa a aquest àmbit, ha estat del tot positiva en les edicions que fins ara s'han celebrat.

Una baixa sensible, almenys en competició, serà la d'un veí molt proper a les Comes, Josep Garcia. El pilot surienc, que té un brillant palmarès que inclou els títols de campió del món i d'Espanya, no podrà pujar a la moto en aquesta ocasió per estar lesionat.