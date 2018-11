Scariolo crida el manresà Marc Garcia per a la selecció espanyola absoluta

Marc Garcia, jugador manresà de 22 anys i actualment a les files del Montakit Fuenlabrada de lliga Endesa, ha estat inclòs en la llista de 16 jugadors que Sergio Scariolo ha donat per afrontar els propers partits classificatoris per al mundial de Xina del 2019. Els dos partits es jugaran aprofitant el parèntesi d'una de les finestres FIBA, el dia 29 davant Turquia a Ankara i el 2 de desembre enfront d'Ucraïna, en aquest cas a Tenerife.

El seleccionador Scariolo segur que ha tingut en compte el gran començament de temporada de Marc Garcia, que està firmant de mitjana 11,7 punts i una valoració de 14. Aquest darrer estiu, Garcia es va desvincular del Barça, que el va cedir la temporada passada al Betis. Abans, aquest jove talentós, que sempre havia brillat per les seves qualitats tècniques en atac, havia estat també cedit al Bàsquet Manresa a la temporada 14-15. El bagenc tornava dijous a la nit de Lituània, on el Fuenlabrada va perdre per 78-67 amb l'equip del Lietkabelis a la Champions. Va anotar 5 punts; dissabte, els de Fuenlabrada reben l'Andorra i el proper 9 de desembre el visitant al pavelló Fernando Martín és el Baxi Manresa. A hores d'ara, els del sud de Madrid tenen 4 triomfs a l'ACB, mentre que el Manresa ja té acumulades 5 victòries.

Si Marc Garcia pot debutar en algun dels dos partits que ha de jugar la selecció estatal, allargarà una carrera internacional que ha estat brillant dins les categories inferiors, on ha estat habitual en els podis. Destaca la medalla d'or aconseguida a l'europeu sub-20 del 2016 a Finlàndia, on va gua-nyar en la final Lituània i va ser considerat Garcia el millor jugador (MVP) d'aquest torneig.

Els altres 15 jugadors convocats per Sergio Scariolo són Alberto Abalde i Sergi Garcia (València), Pablo Aguilar (Reggio Emilia), Víctor Arteaga, Edgar Vicedo i Darío Brizuela (Movistar Estudiantes), Jonathan Barreiro (Tecnyconta Saragossa), Javier Beirán, Rodrigo San Miguel i Sebas Saiz (Iberostar), Quino Colom (Bahçesehir), Jaime Fernández (Unicaja), Nacho Llovet (Monbus Obradoiro) i Xabi López-Aróstegui (del Divina Seguros Joventut).

Espanya lidera el seu grup amb 7 victòries i una sola derrota i, amb un partit guanyat dels dos que ha de disputar (el dijous 29 davant de Turquia, i el diumenge 2 enfront d'Ucraïna) en tindrà prou per aconseguir la classificació per al mundial de Xina.



El precedent de Rafa Martínez

El darrer bagenc que ha debutat amb la selecció estatal absoluta ha estat l'escorta santpedorenc Rafa Martínez, encara que mai no ha disputat competició oficial. Es va estrenar en un amistós contra Canadà l'estiu del 2010, quan ja era jugador del València Basket, del qual és el capità.

A la dècada dels 80, el manresà Jordi Freixanet, aleshores jugador del Cotonifici, va jugar 10 partits com a integrant de la selecció, tot i que tampoc mai no va entrar en una llista definitiva d'una gran competició.

Pel que fa al Bàsquet Manresa, ha tingut molts jugadors dins la plantilla que abans o després han estat internacionals. Però el darrer que ho va ser quan n'era un jugador de la plantilla del Congost ha estat Pere Capdevila, que va ser en dos partits classificatoris per a l'europeu del 1999.

Finalment, el base mataroní Joan Martínez, que va ser 34 cops internacional, va participar l'any 1971 en l'europeu d'Alemanya en acabar una temporada en la qual el Manresa La Casera va ser quart classificat a la lliga. A l'europeu, el conjunt estatal va finalitzar setè.