Sortegem 5 inscripcions per l'E-Bike Challenge Les Comes

Sortegem 5 inscripcions per l'E-Bike Challenge Les Comes Imatge promocional

El dia 1 de desembre es celebra a Les Comes, Súria, un esdeveniment per BTT elèctriques de tots els nivells. Durant la cita hi hauran també exhibicions, una fira amb les novetats del sector i activitats per a tots els públics.

Si vols guanyar una de les 5 inscripcions que sortegem, només has de visualitzar el vídeo promocional, fer clic en aquest enllaç i participar al concurs.

Tens temps fins al dilluns 26 de novembre!