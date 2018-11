El CE Manresa també vol ser solvent quan juga de local

En els tres darrers partits al Nou Estadi, el CE Manresa només ha pogut sumar dos punts, gràcies als empats davant de l'Andorra i del Cambrils, i amb derrota contra el Júpiter. L'equip que entrena Piti Belmonte vol revertir aquesta negativitat com a local, demà amb el Vista Alegre (12 h), tot i que l'entrenador sí que admet que sembla que sigui cultural», en clara referència a que en les darreres temporades també ha estat així, amb els pitjors resultats a casa. «No volem parlar de la gespa, però està clar que és un aspecte molt important. El joc al Congost és lent i això facilita la feina dels nostres contraris», va afegir l'entrenador.

Del seu daversari, el Vista Alegre de Castelldefels, Piti Belmonte va dir que «tots els equips s'han de tenir en compte. El Vista Alegre va començar molt bé la temporada, amb un equip molt jove, però els darrers resultats l'han situat en l'objectiu real, que no és altre que el de mantenir la categoria». El CEM té tres baixes, les de Manel Sala i de Romano per lesió i la de Brian per sanció. Piti Belmonte reconeix que «estem en un impàs perquè ens falten jugadors. M'agradaria saber quan es podrà solucionar aquesta situació, que certament ens està afectant».

Pel que fa a l'Igualada, porta quatre jornades sense sumar els tres punts, amb tres empats i una victòria. Demà a la tarda, al camp del Borges (17 h) buscarà el triomf per no quedar despenjat dels llocs capdavanters. El Borges encara no ha guanyat com a local, amb dos empats i quatre derrotes.