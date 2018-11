Dembelé salva al Barça de la derrota a les acaballes del partit

El FC Barcelona ha aixafat una altra festa en el Wanda Metropolitano en aconseguir l'empat (1-1) aquest dissabte en el minut 80 amb un gol de Dembélé que ha neutralitzat el de Diego Costa havia marcat per un Atlètic que es va veure líder per moment en la jornada 13 de la Lliga. Tot s'ha ensorrat quan el francès ha irromput com a golejador enmig dels retrets sobre la seva conducta.

Diego Costa ha trencat la seva manca de gols després de 18 jornades sense marcar, però Dembelé ha demanat lloc amb un fort xut decisiu en una temporada irregular. Ara, els homes d'Ernesto Valverde continuen líders amb 25 punts, encara que el Sevilla pot aprofitar-se d'aquest empat.

Fitxa tècnica

Atlètic de Madrid: Oblak; Arias, Savic, Lucas Hernández, Filipe Luis; Rodri Hernández, Saúl, Koke, Lemar (Vitolo, min.64); Griezmann i Diego Costa (Correa, min.80).

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Arthur (Dembélé, min. 80), Vidal (Malcom, min.85); Sergi Roberto (Rafinha, min.46), Messi i Luis Suárez.

Gols: 1 - 0, min.77, Diego Costa; 1 - 1, min. 90, Dembélé.

Àrbitre: Gil Manzano. Ha amonestat a Lucas (min.39), Griezmann (min.48), Diego Costa (min. 71) i Filipe Luis (min. 87) per part de l'Atleti. I a Busquets (min. 29), Umtiti (min. 71) i Rafinha (min. 92) pel Barça.

Estadi: Wanda Metropolitano. 67.204 espectadors.