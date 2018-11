Ramos va tenir dos incidents en controls antidopatge, segons 'Football Leaks'

El jugador va donar positiu per dexametasona després de la final de Cardiff i va retardar un control després d'un partit

El capità del Reial Madrid, Sergio Ramos, hauria incomplert les normes antidopatge en dues ocasions, una d'elles en la final de la Lliga de Campions de 2017, segons revela aquest divendres 'Football Leaks' a través de diferents mitjans de comunicació europeus.

Ramos va donar positiu a la final de Cardiff, segons recull Mediapart a França i Der Spiegel a Alemanya, després de fer ús de la dexametasona, una substància prohibida per l'Agència Mundial Antidopatge (AMA), i que havia estat subministrada a l'andalús per prescripció dels metges del Reial Madrid.

Així es va justificar Ramos davant la UEFA un mes després que es confirmés el positiu, a principis de juliol de l'any passat. El màxim estament europeu, que no va castigar el jugador del Reial Madrid, permet la utilització d'aquesta substància sempre que hi hagi una comunicació prèvia al partit en qüestió.

La UEFA va decidir arxivar el cas donant validesa a les declaracions del jugador, que va ser interrogat després de l'anàlisi d'orina recollit en la final que els blancs van guanyar a la Juventus per 1-4. A més, Ramos hauria violat aquest protocol en una altra ocasió: a l'abril de 2018 en un partit de Lliga contra el Màlaga.

La dexametasona, substància utilitzada per Sergio Ramos, serveix per alleujar la inflamació o el dolor i s'usa per tractar certes formes d'artritis; trastorns de la pell, el ronyó, els ulls o la tiroide, entre altres parts del cos. Pertany a la família dels glucocorticoides, els quals estan tots prohibits tant per via oral, intravenosa, intramuscular o rectal, en el reglament de l'AMA.

El Reial Madrid surt al pas de les acusacions



El Reial Madrid ha respost amb un comunicat a les presumptes irregularitats de Sergio Ramos publicades pel setmanari alemany "Der Spiegel", aclarint que el seu capità "mai ha incomplert la normativa de control antidopatge" i que la UEFA va tancar la investigació quan va tenir la informació.

"Sergio Ramos mai ha incomplert la normativa de control antidopatge", diu el primer punt del comunicat difós pel Reial Madrid com a resposta al publicat aquest divendres en referència al seu capità.

"UEFA va sol·licitar informació puntual i va tancar l'assumpte referit immediatament, com és habitual en aquests casos, després de la verificació dels propis experts de l'agència mundial antidopatge, AMA, i de la mateixa UEFA", afegeix en un segon punt.

"Sobre la resta del contingut de l'esmentada publicació, el club no es pronuncia davant l'evidència del que insubstancial de la mateixa", sentencia.

Agència Mundial Antidopatge



Per la seva banda, l'Agència Mundial Antidopatge (AMA) ha confirmat a través d'una carta la correcta actuació de la UEFA en el control de dopatge realitzat al capità del Reial Madrid, Sergio Ramos, després de la final de la Lliga de Campions de 2017.

El document del director general de l'AMA va constatar a la UEFA que havia "actuat d'acord a les directrius", després que en la mostra de Rams es detectessin traces de dexametasona.

A consulta d'EFE, la UEFA ha rebutjat "enèrgica i categòricament les acusacions infundades que ha amagat resultats positius de dopatge", ja que "tots els controls de la UEFA es realitzen en completa conformitat amb el Codi de l'Agència Mundial Antidopatge (AMA) .

"La UEFA ha informat tant a l'AMA com a la FIFA de tots els casos requerits pel codi de l'AMA i ha proporcionat tota la informació detallada amb informes d'experts i evidències durant el tractament d'aquestes casos", han indicat les fonts.

L'AMA i la FIFA no han presentat cap tipus d'apel·lació al Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS) a què tenen dret a recórrer qualsevol decisió presa per la UEFA sobre assumptes de control antidopatge.