Aquest Girona no té rival fora de casa

Ha hagut de ser el Girona, comandat per un espectacular Stuani i les intervencions miraculoses de Bounou, el primer equip que s'ha endut punts de l'RCDE Stadium, on fins avui l'Espanyol no feia més que guanyar. Dos gols matiners de l'uruguaià i la sentència de Doumbia han servit per decantar el derbi a favor dels d'Eusebio, que no tenen rival lluny de Montilivi i que allarguen encara més el seu bon moment.

No n'hi ha hagut prou amb els xiulets, els petards o el xou de la nova il·luminació. Tampoc amb el primer avís de Borja Iglesias, que molt bé ha salvat un inspirat Bounou. Res d'això ha atemorit el Girona. Ni molt menys a Stuani, el nom del qual ja va ser escridassat quan sonava per megafonia tot i el seu passat blanc-i-blau. L'uruguaià, a qui aquestes situacions li agraden, estava decidit a ser protagonista i ha necessitat cinc minuts i mig per deixar empremta. És el que ha trigat en emmudir l'RCDE Stadium.

Amb dos cops de cap n'ha tingut prou per situar un matiner i sorprenent 0-2 al marcador, decantant ben aviat el derbi. En el primer, el 7 ha culminat una bona acció entre Roberts, Borja, Aleix i Planas, que centrava aquest últim cap a la testa del davanter. El segon, a pilota aturada, servint Aleix un córner des de la dreta de la porteria de Diego López.

En un tres i no res, el partit esperat ha canviat de dalt a baix. El Girona ha fet la feina aviat; l'Espanyol, ha vist com li tocava remar tot encarant una situació fins ara desconeguda. Però és que a més, el 0-3 no ha arribat de miracle quan els de Rubi encara estaven mig estabornits, assimilant què és el que els estava passant. En una transició rapidíssima, la pilota ha anat a parar a peus de Roberts, que s'ha plantat tot sol davant Diego López.

L'anglès ho havia fet tot bé, desmarcant-se amb velocitat i conduint fins la porteria contrària. Però llavors ha errat en la definició, una assignatura encara pendent. El seu xut l'ha refusat el porter, frustrant un gol que podia haver estat definitiu tot i que encara quedava un món.

Superat aquest primer tram de domini visitant, l'Espanyol ha donat un pas endavant i ha recuperat la seva essència, la que l'ha dut a encadenar tantes victòries al seu camp. S'ha fet amb el domini de la pilota tot buscant un gol que el tornés a posar dins del partit. Ha estat quan, una jornada més, ha aparegut Bounou. El porter del Girona viu un bon moment; tant, que ha tornat a ser decisiu. Ja no només pel bon peu que li ha tret a Borja Iglesias als primers compassos del derbi, sinó també perquè abans del quart d'hora ha atrapat un cacau creuat de David López. Però és que n'hi ha hagut més: després d'un remat de Sergio García que no ha trobat porta, Bounou ha salvat els mobles aturant un xut de David López a boca de canó.

Aquesta acció l'ha vist Muniesa des de la banda, tot esperant entrar al camp per un lesionat Carles Planas. El de Sant Celoni havia rebut una topada uns minuts abans; fins i tot havia necessitat les assistències abans de tornar al camp. Tot i això, ha acabat sent substituït, encenent totes les alarmes (té molèsties als isquiotibials, com ha informat el club) i deixant encara més coixa una posició que aquesta temporada té la negra. Muniesa l'ha rellevat i el partit ha mantingut el guió, amb un Girona defensant amb dents i ungles i un Espanyol a la caça del gol.

S'ha encès el derbi poc abans del descans, en una topada d'Stuani amb David López que el central, els seus companys i també el públic han reclamat com a agressió. No hi ha hagut VAR i Hernández Hernández ha decidit que amb una groga per a l'uruguaià n'hi havia prou. Tots dos protagonistes se les han tingut també camí dels vestidors; la jugada no ha agradat gens als locals, que s'han queixat al col·legiat un cop acabada la primera meitat.

Rubi ha pensat que canviant Piatti per Granero la cosa milloraria. Almenys d'entrada, el segon acte ha començat igual que el primer, amb un Girona incisiu decidit a fer mal. Al primer minut de la represa, el tercer no ha arribat de miracle. Borja ha rebut a tres quarts de camp i l'ha deixat per Pere Pons. El de Sant Martí Vell no s'ho ha pensat dues vegades i ha etzibat una fuetada dirigida a l'escaire que ha obligat a volar a Diego López. Instants després, Patrick Roberts ha inventat una genialitat per entrar fins la cuina, però la seva centrada no ha trobat rematador per ben poc. Els blanc-i-blaus eren uns espectadors de luxe a la voluntat del seu rival, que continuava picant pedra. Al 53, conducció de Borja per Stuani i el xut d'aquest l'ha blocat Diego López.

Ja n'han tingut prou els locals de córrer darrere de la pilota. Han recuperat la possessió, obligant als gironins a tirar uns metres enrere, deixant això d'atacar per un altre moment i centrant-se en defensar el marcador. S'ha tornat a enganxar el públic, adormit durant uns minuts, amb un cacau de Darder que ha obligat a Bounou a treure una bona mà. Al 62, i amb mitja hora encara per davant, Eusebio ha mogut fitxa. Ha assegut Roberts, just quan més inspirat estava l'anglès, i ha donat minuts a Granell.

Que la possessió fos pels locals, no ha evitat que el Girona s'hagi mostrat ben perillós als contracops. En un d'ells, els d'Eusebio han tornat a perdonar. Diego López no ha mesurat bé la seva sortida en una centrada des de la banda dreta i la pilota li ha caigut a peus de Borja García. Sense el porter col·locat, ha rematat amb tot però Mario Hermoso l'ha tret sota pals. Es tornava a escapar el 0-3. I no era el primer cop.

Ha passat llavors el que, a l'imaginari del seguidor del Girona, no podia passar mai. Després de perdonar i perdonar, d'estar-se un bon grapat de minuts tenint la situació sota control, l'Espanyol ha renascut amb un gol salvador de Borja Iglesias. El gallec, més llest que ningú, ha aprofitat una pilota morta a l'interior de la petita per batre Bounou. Això ha donat ales als de Rubi i ha encès l'RCDE Stadium. Quedava encara un quart d'hora. Un món que se li podia fer etern al conjunt blanc-i-vermell, cada cop més minvat de forces.

Doumbia ha estat l'últim canvi d'Eusebio. L'ivorià ha subtituït Stuani, molt escridassat pel públic mentre marxava cap als vestidors. El relleu ha donat els seus fruits, però abans que el 22 entrés en acció, Bounou ha tornat a fer de les seves. Ha estat providencial, un cop més, el porter. La mà que ha tret al cop de cap de Borja Iglesias ha estat espectacular, al mateix temps que decisiva. Ha estat l'última opció de l'Espanyol de treure alguna cosa de profit.

No perquè no ho hagi intentat fins al final, sinó perquè el Girona ha matat el partit al 89. Doumbia, fins llavors bastant desaparegut, ha rebut una passada llarga. Tot i entrebancar-se, s'ha desfet del seu marcador i s'ha plantat davant Diego López. El primer xut l'ha tret el porter, que no ha acabat de blocar la pilota. El rebuig l'ha collit el mateix davanter, que ha marcat a plaer decidint el derbi. Un 1-3 de prestigi, que confirma que els blanc-i-vermells, a fora, funcionen de meravella.

Fitxa tècnica



Espanyol: Diego López, Javi López, David López, Hermoso, Didac; Darder, Roca, Granero (Piatti, min. 46); Baptistao (Melendo, min. 60), Sergio García (Puado, min. 72) i Borja Iglesias.

Girona: Bounou; Porro, Ramalho, Bernardo, Juanpe, Planas (Muniesa, min. 32); Pere Pons, Aleix Garcia, Borja García; Patrick Roberts (Granell, min. 62) i Stuani (Doumbia, min. 84).

Gols: 0-1, Stuani (min. 3); 0-2, Stuani (min. 5); 1-2, Borja Iglesias (min. 75); 1-3, Doumbia (min. 89).

Àrbitre: Hernández Hernández (comitè canari). Ha amonestat Diego López, Borja Iglesias, Hermoso (Espanyol). Ramalho, Planas, Stuani, Pere Pons (Girona).

Estadi: RCDE Stadium, 22.716 espectadors.